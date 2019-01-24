МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило масштабную программу модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемую в 1,9 триллиона рублей, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня одобрили (программу модернизации — ред.) на заседании правительства, постановление правительства выйдет в ближайшее время… Эта программа позволяет в течение 10 лет привлечь 1,9 триллиона рублей частных инвестиций в модернизацию теплоэлектрических станций и суммарно позволит модернизировать 41 тысячу МВт мощностей по всей стране… Первый отбор будет осуществляться в этом году, примерно в апреле-мае", — рассказал Новак. Позже он уточнил, что скорее итоги отбора будут подведены в начале апреля.

"Поручением президента установлено, что все инвестиции не должны лечь дополнительным бременем на потребителей и должны укладываться в уровень цен на электроэнергию не выше инфляции", — подчеркнул он.

Новак напомнил, что проекты для участия в программе будут отбираться на конкурсной основе. Критерием станет цена электроэнергии, достигаемая в результате модернизации. Отобранные проекты получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет, договоры планируется заключать на 16 лет. Первые отборы проектов модернизации планируется провести сразу на три года — 2022-2024.

Для неценовых зон энергорынка РФ (Дальний Восток, Коми, Архангельская и Калининградская области) готовят особые параметры программы модернизации. Согласно предложению Минэнерго, проекты для этих регионов будут утверждаться на уровне правительства, а окупаться за счет платежей потребителей как ценовых (европейская часть страны, Урал и Сибирь), так и неценовых зон энергорынка. По словам Новака, в неценовых зонах планируется модернизировать около 2 ГВт ТЭС, затраты на это оцениваются примерно в 200 миллиардов рублей. Минэнерго рассчитывает на принятие необходимых изменений в законодательство в 2019 году, возможно, в весеннюю сессию Думы.

По словам Новака, доходность по первым отборам проектов модернизации — на 2022-2024 годы — составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ по базовой ставке 8,5%. Фактическая доходность при пересчете на сегодняшний день составляет около 11,9%, отметил министр.