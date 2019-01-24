МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения регулятора совпали с прогнозами экспертов.

ЕЦБ ожидает, что ставки останутся на текущих уровнях, по крайней мере, до конца лета 2019 года, отмечено в релизе.

ЕЦБ также заявил, что продолжит реинвестировать средства от погашения ценных бумаг, выкупленных в рамках программы количественного смягчения (QE), в течение длительного периода времени после начала повышения процентных ставок и до тех пор, пока это будет необходимо, в частности, для поддержания ликвидности.

О дальнейших мерах монетарной политики глава регулятора Марио Драги расскажет на пресс-конференции в 16.30 мск.