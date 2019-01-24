МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 11 по 18 января снизились на 0,6% и составили 469,6 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 18 января составил 469,6 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 3 миллиарда долларов, или на 0,6%, под воздействием операций по счетам Минфина России и отрицательной курсовой переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.