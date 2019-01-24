МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 19 января, уменьшилось на 13 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 199 тысяч — минимум с ноября 1969 года, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали роста показателя до 219 тысяч с первоначального показателя предыдущей недели в 213 тысяч.

Среднее число первичных заявок за четыре недели увеличилось на 5,5 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели — до 215 тысяч. Предыдущий показатель был пересмотрен в сторону уменьшения — до 220,5 тысячи с 220,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 24 тысячи с показателя предыдущей недели — до 1,713 миллиона человек.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает число людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.