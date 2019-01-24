МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) займется поддержкой перспективных проектов в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", говорится в сообщении фонда.

Ранее в четверг Счетная палата РФ заявила, что Росинфокоминвест, созданный в 2007 году, так и не смог реализовать главную цель своего создания — развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий. Также аудиторы указывали, что не были реализованы планы возврата в бюджет средств за счет продажи частным инвесторам акций фонда, более того, в 2011-2014 годы финансово-хозяйственная деятельность фонда была убыточной, а за 10 лет был профинансировал лишь один проект вместо запланированных 14, причём с участием офшорного соинвестора.

"В настоящее время фонд Росинфокоминвест совместно с Минкомсвязью активно работает над формированием новых масштабных направлений деятельности фонда в рамках программы "Цифровая экономика", — приводятся в сообщении слова гендиректора фонда Павла Родионова. Он также отметил, что с 2014 года фонд реализовал комплекс мероприятий для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности.

"В 2015 году фонд выведен на операционную прибыльность, а прибыль до налогообложения за 2015-2017 годы составила 295 миллионов рублей. В 2018 году впервые за семь лет выплачены дивиденды государству в размере 44 миллионов рублей, также за три года суммарно уплачено несколько десятков миллионов рублей налога на прибыль. За последние пять лет инвестиционной командой фонда было отсмотрено около 600 перспективных проектов", — рассказал глава фонда.

По словам Родионова, несмотря на то, что фонд не сумел инвестировать в эти проекты самостоятельно из-за имевшихся у него ограничений, в российскую ИТ-отрасль были привлечены деньги рыночных инвесторов, соизмеримые с размером самого Росинфокоминвеста. "Кроме того, анализ нескольких сотен проектов позволил нам существенно нарастить экспертизу в поиске и развитии успешных технологических бизнесов", — отметил Родионов.

"Несмотря на имевшиеся законодательные ограничения деятельности, за короткий срок фонд сумел обеспечить реализацию полноценного инвестиционного цикла (поиск и отбор проекта – инвестиции – выход из проекта с прибылью)", — заключил глава Росинфокоминвеста. Ранее в четверг он рассказал РИА Новости, что госсредства, вложенные в реализованный проект RoboETF, были полностью возвращены, еще и с 17%-ной доходностью, а проект позволил крупнейшим российским банкам использовать финтех-технологии мирового уровня, которых до этого в России не было.