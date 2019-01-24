ДАВОС (Швейцария), 24 янв /ПРАЙМ/. Интерес к России на Всемирном экономическом форуме в Давосе сохраняется, сказал журналистам основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов в кулуарах форума.

"Конечно (сохраняется – ред.). Во всяком случае, я не чувствую исчезновения интереса", — сказал он.

Бизнесмен не почувствовал и негативного отношения к россиянам.

"Мое личное впечатление: я не чувствую никакого предубеждения в отношении себя или россиян, никакого отторжения, никакого плохого отношения. Абсолютно наоборот — я вижу много старых знакомых здесь и не чувствую никаких проблем", — сказал он журналистам.

Мордашов отметил, что это его 19-ый форум в Давосе.

Участие России в форуме в этом году было омрачено позицией организаторов, которые в начале ноября отказали в участии бизнесменам Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу, а также главе ВТБ Андрею Костину, которые весной попали под санкции США. Позднее запрет был снят, однако взамен организаторы выдвинули ряд ограничений, анонсировав принятие мер для того, чтобы присутствие на форуме попавших под санкции россиян "полностью соответствовало текущим правовым условиям". Впоследствии оргкомитет указал Дерипаску, Вексельберга и Костина в списке участников форума.