МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Две трети россиян не меняли работу за последние полгода, а 10% работающих граждан заявили о том, что в 2018 году им повысили зарплату, свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

В опросе приняли участие 1100 респондентов в возрасте от 18 и старше, проживающих во всех типах городов во всех федеральных округах. Выборка репрезентирует взрослое трудоспособное население России. В декабре 2018 года холдинг в рамках очередного опроса задал своим респондентам ряд вопросов на тему работы – ее смены, ситуации в компаниях.

"На вопрос об изменениях, произошедших на работе за последние полгода, почти две трети респондентов — 63% — ответили, что никаких изменений не было, и они продолжают работать на прежнем месте работы. Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке (труда — ред.)", — сообщает "Ромир".

Вместе с тем, по данным холдинга, немного сократилась доля поменявших работу – с 9% в 2017 году до 6% в 2018 году. "За год немного уменьшилось количество неработающих россиян – с 29% до 25%. Однако, до уровня предыдущих лет еще далеко", — говорится в материалах исследовательского холдинга.

"Ромир" отмечает, что в вопросе изменения заработной платы в России развивается положительная динамика. "С 2015 года идет непрерывное сокращение количества сообщивших о снижении зарплаты – с 26% до 6% в прошлом году. Кроме того, 10% из стабильно работающих респондентов заявили об увеличении заработной платы, причем, у половины из них (5%) зарплата увеличилась более чем на 10%. В 2017 году 8% сообщали о подобных изменениях. Правда, в 2016 и 2015 годах аналогичные показатели были значительно выше — 13% и 18% соответственно", — говорится в сообщении.

В вопросе поиска новой работы ситуация за год изменилась несущественно, считают авторы исследования. "Так, число тех, кто нашел новую работу почти сразу, практически не изменилось и составило 23%. Для половины (49%) поиски заняли от двух до шести недель (против 58% в 2017 году). Не изменилось число тех, кто не смог пока найти работу и находится в активном поиске – 15%. Однако, увеличилось количество тех, кто на момент опроса не находился в поиске работы – с 7% в 2017 году до 13% в 2018 году. Это самый высокий показатель за весь период наблюдения. Можно предположить, что россияне взяли небольшой перерыв перед Новым годом, чтобы уже в новом году вернуться к поиску подходящей работы", — говорится в сообщении холдинга.

"Ромир" – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.