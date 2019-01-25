МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Банк России с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев, сообщается на сайте регулятора.

Регулярные покупки валюты для Минфина РФ, приостановленные в сентябре 2018 года, ЦБ возобновил с 15 января.

"Банк России принял решение приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Отложенные покупки будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев с момента начала проведения данных операций", — говорится в сообщении.

Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей, указал ЦБ. Как сообщал Минфин, объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день.

При этом ЦБ РФ оставляет за собой право приостанавливать покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.