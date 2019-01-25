МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в этом году, может составить 25,9 миллиарда рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

"Действующее законодательство предусматривает, что социальные выплаты индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. Определение коэффициента индексации возложено на правительство России", — заявила Голикова. Она напомнила, что, по данным Росстата, индекс потребительских цен в декабре 2018 года к декабрю 2017 года составил 104,3%.

"Исходя этого значения был определен коэффициент индексации в размере 1,043. Таким образом, Правительство предлагает повысить социальные выплаты с 1 февраля на 4,3%", — сказала она.

"Общий объем финансового обеспечения, необходимого для проведения индексации социальных выплат в 2019 году, может составить 25,9 миллиарда рублей, в частности средства федерального бюджета – 22,1 миллиарда рублей, Фонда социального страхования – 3,4 миллиарда рублей, Пенсионного фонда – 0,4 миллиарда рублей", — отметила Голикова.

По ее словам, будут повышены размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам; ежемесячной денежной выплаты Героям Советского Союза, Героям России и полным кавалерам ордена Славы; компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний; ежемесячной денежной выплаты и ежегодной денежной компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников; единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ряд других выплат.