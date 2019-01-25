МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в январе опустился до 99,1 пункта с показателя декабря 2018 года в 101 пункт, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Это минимальный показатель с февраля 2016 года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали уменьшения индекса лишь до 100,7 пункта.

Индекс текущей экономической ситуации в Германии в январе сократился до 104,3 пункта с пересмотренного показателя декабря в 104,9 пункта. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 104,2 пункта. Индикатор за декабрь был пересмотрен в сторону увеличения с первоначального значения в 104,7 пункта.

Индекс экономических ожиданий в Германии в декабре уменьшился до 94,2 пункта с показателя ноября в 97,3 пункта. Аналитики полагали, что показатель снизился лишь до 97 пунктов.