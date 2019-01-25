МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) по итогам 2018 года сократил производство стали на 1,5% по сравнению с показателем 2017 года — до 12,664 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

Выпуск чугуна за отчетный период снизился на 3% — до 9,86 миллиона тонн.

В четвертом квартале выпуск стали снизился на 7,8% по сравнению с показателем предыдущего квартала — до 3,112 миллиона тонн, чугуна — на 2,4%, до 2,558 миллиона тонн.

Совокупные продажи металлопродукции по группе ММК по итогам 2018 года выросли на 0,4% — до 11,664 миллиона тонн.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2017 году группа увеличила производство стали на 2,5% — до 12,86 миллиона тонн.