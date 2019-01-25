МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Реальные доходы населения РФ в 2018 году снизились пятый год подряд — на 0,2% — вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста, следует из оперативного доклада Росстата.

Такая динамика рассчитана с учетом единовременной выплаты пенсионерам в размере пять тысяч рублей, произведенной в январе 2017 года.

Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. В последний раз их рост был зафиксирован в 2013 году, тогда они увеличились на 4%.

Официальный прогноз Минэкономразвития по этому показателю на 2018 год — рост на 3,4%.

Росстат также приводит и данные по динамике реальных доходов населения без учета январской выплаты. "Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличились на 0,3% (без учета единовременной выплаты-2017), в декабре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 0,1%", — говорится в материалах Росстата.

При этом рост реальных заработных плат в РФ по итогам 2018 года ускорился до 6,8% с 2,9% годом ранее, что почти совпало с прогнозом Минэкономразвития в 6,9%.

Среднемесячная начисленная заработная плата в РФ в номинальном выражении выросла за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 9,9% — до 43,4 тысячи рублей.

Официальный прогноз Минэкономразвития на 2019 год предполагает резкое замедление темпов роста реальных зарплат в РФ, до 1,4%.