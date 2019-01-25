МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Минэкономразвития ожидает выход ВВП РФ на годовой рост, близкий к 2%, во втором полугодии 2019 года, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"В целом тренд, который мы прогнозировали на 2019 года, что он будет похуже 2018. Да, экономический рост не будет 2%, как в 2018 году, но во втором полугодии мы опять выйдем на темпы роста, близкие к 2%", — сказал Орешкин.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,3%.

Ранее, в декабре, министр говорил о том, что самым сложным для экономической динамики РФ будет начало 2019 года, когда сойдется целый комплекс факторов — непростая глобальная ситуация, волатильность сырьевых рынков, и, как следствие, снижение спроса на российскую экспортную продукцию, повышение НДС, а также политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления. При этом второе полугодие будет более позитивным, отмечал он.

Рост ВВП РФ в декабре 2018 года, по предварительной оценке Минэкономразвития, составил 1,9%, а за весь 2018 год — около 2%, добавил министр.