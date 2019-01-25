МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Министры 76 стран Всемирной торговой организации (ВТО) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе договорились начать переговоры о введении глобальных правил в области электронной торговли, сообщает ВТО.

Новые правила будут направлены на расширение возможностей и решение проблем электронной коммерции; в результате переговоров стороны планируют выработать многостороннюю правовую базу в сфере электронной торговли, на которую могли бы положиться малые и средние предприятия в развивающихся и наименее развитых странах, говорится в совместном заявлении стран-участниц на сайте ВТО.

Одним из участников переговоров станет Евросоюз. Как утверждает в своем релизе Еврокомиссия (ЕК), с введением новых плавил делать покупки и вести бизнес в интернете будет проще и безопаснее.

"Отрадно видеть, что так много партнеров присоединяется к этой важной торговой инициативе. Электронная торговля уже является реальностью в большинстве уголков мира, поэтому мы обязаны обеспечить нашим гражданам и компаниям предсказуемую, эффективную и безопасную онлайн-среду для торговли", — приводятся в сообщении ЕК слова еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем. Она добавила, что ЕК рассчитывает на сотрудничество по этому вопросу со всеми заинтересованными членами ВТО.

Переговоры планируется начать в марте.