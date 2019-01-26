ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/. Экономические отношения США с Венесуэлой будут осуществляться в контексте признания Хуана Гуаидо временным главой государства, сообщается в заявлении министерства финансов США.

"На этой неделе президент (США Дональд) Трамп признал Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэла. Дипломатические и экономические отношения между США и Венесуэлой должны согласовываться с признанием США Хуана Гуаидо и национальной ассамблеи (оппозиционного парламента)", — говорится в заявлении.

Спикер оппозиционного парламента Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".