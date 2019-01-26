ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.

Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс.

Прекращение шатдауна означает, что зарплату впервые более чем за месяц получат примерно 800 тысяч госслужащих. Более чем 1 миллиону контрактных работников госсектора, также оставшихся без оплаты, деньги возмещать не будут.

Президент США согласился подписать временный бюджет до 15 февраля, пока продолжаются переговоры с конгрессом.

После согласия Трампа конгресс немедленно принял необходимые бюджетные законопроекты, и президент их подписал.

Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп не дал каких-либо объяснений изменению своего решения. Как сообщают американские телеканалы, президент до последнего размышлял над тем, как поступить. После того как республиканцы и демократы в конгрессе предварительно согласились на бюджет "без стены", вице-президент Пенс представил Трампу несколько вариантов дальнейших действий, включая объявление ЧП в стране. Трамп думал до пятницы и решил все же уступить демократам, причем об этом решении не знали заранее даже близкие его помощники.

Политическому истеблишменту США потребуется еще какое-то время, чтобы вернуться к ведению дел в обычном режиме. Так, по сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, ежегодное обращение президента к конгрессу "О положении страны" все же не состоится ни 29 января, как было запланировано, ни вообще на следующей неделе.

Трамп ранее отложил речь после того, как спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси отказалась принимать президента, пока часть учреждений работает по сокращенному режиму из-за шатдауна. Пелоси изначально ссылалась на то, что Секретной службе и министерству внутренней безопасности будет сложно обеспечить Трампу безопасность, а когда тот это опроверг, просто отказалась от голосования по резолюции, служащей формальным приглашением президенту.

Трамп не отказал себе в удовольствии "отомстить" Пелоси — на прошлой неделе он в последний момент отказался предоставить ей правительственный самолет для поездки за рубеж, в том числе в Афганистан, также сославшись на шатдаун.

Обычно шатдауны негативно сказываются на популярности президента и конгресса, а также обеих партий. Популярность Трампа немного снизилась в ходе последнего шатдауна, но осталась в районе 40%, что позволило ему "продержаться" больше месяца в противостоянии с конгрессом. У лидеров партий в обеих палатах и у конгресса как института рейтинги гораздо ниже, чем у Трампа.

Сам Трамп вопреки видимости утверждал, что, соглашаясь на подписание временного бюджета, ни на какие уступки не шел, а заботился лишь о благосостоянии людей, оставшихся без зарплаты.

"Это было заботой о миллионах людей, которым сильно вредил шатдаун — и предполагало, что через 21 день, если не будет сделки, веселье начнется снова!" — заявил Трамп.

Аналогичную позицию озвучила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

"Через 21 день президент приступит к строительству стены с демократами или без них. Единственный вопрос, который предстоит решить, — это хотят ли демократы получить что-либо либо же ничего", — написала она в Twitter.

Таким образом, торг президента с конгрессом продолжится, и о его результате, как и прежде, будет знать до последнего лишь сам Трамп.