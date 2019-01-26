МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Средняя плата за "мусорную реформу" по регионам будет составлять около 90 рублей с человека, при этом к самой реформе не готовы 15 регионов РФ, сообщил РИА Новости координатор центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрий Миронов.

"В среднем по регионам плата будет около 90 рублей с человека в месяц. Собственно, мы сейчас находимся в процессе изучения этих тарифов", — сообщил Миронов.

Всего же на переработку отходов, отметил он, будет потрачено свыше 70 миллиардов рублей. "Как известно, около 60 миллиардов планируется потратить из федерального бюджета на объекты переработки отходов", — подчеркнул эксперт.

К этой сумме, по его словам, можно прибавить экологический сбор Минприроды РФ. "А экосбор, если его весь собрать, то это тоже около полутора десятков миллиардов рублей", — добавил он.

Миронов также сообщил, что 15 регионов России еще не готовы к проведению "мусорной реформы". "Пятнадцать регионов — это те, которые не готовы, потому что у них (предельный) тариф не установлен еще. То есть вероятность того, что у них все правильно рассчитано, достаточно низкая, потому что этой работой нужно было достаточно давно начать заниматься", — отметил он.

По его словам, к числу этих регионов относятся Владимирская и Ленинградская области, Красноярский и Забайкальский края, а также Бурятия.

Эксперт отметил, что сейчас тариф для граждан складывается из следующих показателей: транспортировка, сортировка, захоронение, обработка, утилизация этих отходов.

"И все эти затраты по согласованию с регионом региональный оператор может возложить в тариф. Из этого вычисляется предельный тариф, который потом умножается на норматив накопления. И, собственно, из этого складывается плата граждан", — добавил Миронов.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО станут региональные операторы, в чьих задачах — транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение отходов. В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тарифы на услуги региональных операторов станут утверждаться отдельно.