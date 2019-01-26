МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. По итогам текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 000 000%, рассказал представитель Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер.

По его словам, в 2018 году гиперинфляция в этой латиноамериканской стране достигла почти 2 000 000%.

"Инфляция в 2019 году должна быть в районе 10 000 000%", — приводит его словам агентство EFE.

В Венесуэле продолжается затяжной кризис, сопряженный со снижением нефтедобычи и девальвацией валюты. Помимо всего прочего 23 января в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США, Бразилия, Канада, Колумбия, Перу и другие страны заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро не допустить силовых действий против оппозиции.