ДАВОС (Швейцария), 26 янв — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич надеется, что самопровозглашенное Косово снимет пошлины из-за международного давления, об этом он сказал в интервью РИА Новости.

"Они должны будут. Не потому что они бы хотели это сделать, не потому что они понимают значение свободной торговли, но они должны будут из-за международного давления", — ответил он на вопрос, надеется ли он, что Приштина может снять эти пошлины.

Вучич в ходе Всемирного экономического форума встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и еврокомиссаром по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнесом Ханом.

"Мы в основном обсуждали вопрос Косово… Мы обсуждали в основном то, как Приштина должна снять пошлины", — сказал он.

Косовский кабмин в конце ноября 2018 года ввел таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и БиГ, а в декабре распространил ограничения и на продукцию международных брендов, работающих в Сербии. По данным Белграда, убыток от мер Приштины ежемесячно составляет около 43 миллионов евро.