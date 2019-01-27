МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Порядка 10 тысяч голов птиц погибли в результате крупного пожара на птицефабрике в Сергиевом Посаде Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о пожаре на площади 3 тысячи квадратных метров в здании птицефабрики на улице Маслиева.

"Огнем уничтожены 10 тысяч голов птиц", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для определения уровня содержания вредных веществ в воздухе на место ЧП направлялась мобильная лаборатория, превышений не выявлено. К ликвидации последствий пожара привлекались почти 40 человек и 12 единиц техники.

Обстоятельства возгорания выясняются.