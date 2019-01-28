МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание президиума совета при президенте по стратегическому развитию, сообщает пресс-служба правительства.

"Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам", — говорится в сообщении.

Участники заседания обсудят актуальные вопросы реализации национального проекта "Жилье и городская среда".

В заседании примут участие министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и другие.