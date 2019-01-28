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ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/. Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении Олега Дерипаски, говорится в распространенным в воскресенье сообщении ведомства.

"Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, "Русал" и "Евросибэнерго", в соответствии с поданным ранее уведомление конгрессу от 19 декабря 2018 года … Все санкции в отношении Дерипаски остаются в силе", — сказано в документе.

В сообщении отмечается, что в соответствии с условиями снятия санкций компании снизили прямые и косвенные доли Олега Дерипаски и вышли из-под его контроля.

"Эти действия гарантируют, что большинство директоров в советах директоров En+ и "Русала" будут независимыми директорами, включая американских и европейских лиц, у которых нет бизнеса, профессиональных или семейных связей с Дерипаской или любым другим лицом под санкциями, и что независимые американские лица имеют значительную долю голосующих акций En+", — сказано в документе.

Минфин США отметил, что упомянутые российские компании согласились на беспрецедентную транспарентность своей деятельности для американского ведомства, выполнив требования по проведению масштабных аудиторских проверок, сертификаций и отчетности.

Минфин США в середине декабря сообщал, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней при выполнении ряда условий. Американский конгресс выступил против этого, однако не смог провести необходимые инициативы, чтобы отложить или заблокировать снятие санкций.

Снятие должно было произойти еще 18 января, однако тогда минфин продлил срок истечения ряда лицензий компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго" до 28 января.