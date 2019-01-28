МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Доля Дерипаски в En+ сократилась ниже 44,95% в рамках сделки по снятию с компании американских санкций, часть акций перешла к Glencore и ВТБ, говорится в релизе компании.

Минфин США снял в воскресенье санкции с принадлежавших Дерипаске компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена, говорится в сообщении ведомства.

Сокращение доли Дерипаски в En+ до уровня не выше 44,95% было достигнуто за счет трех шагов, говорится в релизе.

Компания выпустила 67,420,324 новых акций в форме GDR (около 10,55% расширенного акционерного капитала компании), передав их Glencore International AG в обмен на 8,75% "Русала", которые En+ получит от Amokenga Holdings Limited. В связи с определенными регулятивными требованиями передача акций будет проходить в два этапа, уточнили в En+. Сначала будут переданы около 2% акций "Русала", а оставшиеся 6,75% будут переданы через 12 месяцев.

Банк ВТБ вступает во владение частью акций En+, заложенных в обеспечение облигаций контролировавшихся Дерипаской компаний. Кроме того, Дерипаска передал часть своих акций благотворительной организации. При этом право голоса по акциям этой благотворительной организации и ВТБ будут осуществлять американские доверенные лица.

Таким образом Дерипаска будет пользоваться правом голоса в отношении не более 35% акционерного капитала En+, резюмируется в сообщении компании.