МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее размер индексации ряда пособий и компенсаций в 2019 году, соответствующий документ опубликован на сайте кабинета в понедельник.

"Подписанным постановлением установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных двумя законами РФ и девятью федеральными законами, в размере 1,043", — говорится в тексте справки к документу.

В тексте постановления говорится, что коэффициент будет действовать с 1 февраля.

Поясняется, что такой порядок индексации распространяется на выплаты, пособия и компенсации, которые получают ветераны, инвалиды, граждане, имеющие детей, а также которые выплачивается при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

"В 2018 году был установлен коэффициент индексации 1,025", — добавляется в сообщении.