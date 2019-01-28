МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ решило ужесточить контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний, — оно само будет утверждать их инвестпрограммы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Решение разработать такой законопроект было принято на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в минувший четверг. После этого, по словам источников издания, будут определены подходы к расчету дивидендов этих компаний.

Сейчас правительство определяет, например, тарифы РЖД, тарифы на перекачку газа "Газпромом", нефти и нефтепродуктов – "Транснефтью", на передачу электроэнергии по сетям "Россетей" (устанавливает цены ФАС). Представители государства входят в советы директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД и "Россетей".

Дать правительству право утверждать инвестпрограммы всех сетевых компаний в октябре 2018 года предлагал министр энергетики Александр Новак. Оно определяет их тарифы и должно решать, сколько им тратить на инвестиции, а сколько – на дивиденды, объяснял он. Методологию разрабатывает Минэкономразвития, сообщил изданию один из собеседников.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак хочет ограничить дивиденды не только инвестпрограммами, рассказали два чиновника. По их словам, на совещании у Медведева он предложил не платить дивиденды с прибыли, которую инфраструктурные компании получают от регулируемой государством деятельности, чтобы они направляли эти деньги на финансирование инвестпрограмм. Представитель Козака это не комментирует. Было ли принято предложение Козака, собеседники газеты не говорят. А пресс-секретарь премьера Олег Осипов лишь подтвердил факт совещания, отказавшись от других комментариев.

Правительство в 2019 году рассчитывает получить от госкомпаний почти 590 миллиардов рублей дивидендов, еще 626 миллиардов – в 2020 году, а к 2021 году их сумма должна увеличиться до 675 миллиардов. Исходя из прежних бюджетных циклов есть риск, что государство получит на 70% меньше дивидендов, предупреждал в октябре председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Вряд ли инициатива повлияет на работу госкомпаний, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Правительство и раньше могло контролировать инвестпрограмму "Газпрома" как основной акционер, да и сам "Газпром" планирует существенно сократить ее после завершения основных проектов, отметил он.