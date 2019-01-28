МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Энергометаллургическая En+ Group раскрыла актуальный список независимых доверенных лиц, которые в рамках договоренностей по выводу компании из-под американских санкций будут голосовать частью ее акций.

Минфин США снял в воскресенье санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. Санкции были сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, в том числе за счет передачи им части акций благотворительному фонду и за счет вступления банка ВТБ во владение частью акций, заложенных по обязательствам компаний бизнесмена.

Согласно сообщению En+, этими пакетами благотворительного фонда и ВТБ будут голосовать независимые американские доверенные лица. Кроме того, сам Дерипаска будет голосовать не более чем 35% акций En+. Как сообщал минфин США, бизнесмен передаст право голоса по принадлежащим ему акциям сверх этих 35% трасту, который будет обязан поддерживать позицию большинства акционеров, независимых от Дерипаски. Также независимой стороне будут переданы права голоса по бумагам акционеров En+, имеющих профессиональные или семейные связи с бизнесменом.

"Дополнительно к объявлению, сделанному 18 января, En+ Group подтверждает, что… Ди Джей Бейкер, Дэвид Крейн, Артур Додж и Ogier Global Nominee (Jersey) Limited будут независимыми доверенными лицами, которые будут голосовать определенными акциями компании", — сообщила En+ в понедельник. В сообщении от 18 января компания называла этих же людей, теперь к ним добавилась компания Ogier Global Nominee (Jersey) Limited.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе публичные — En+, "Группу ГАЗ" и "Русал". Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Вместе с тем срок вступления в силу санкций против названных компаний неоднократно продлялся на фоне переговоров с Дерипаской об отказе от контроля в них. Выведенные сейчас из-под санкций "Русал" и "Евросибэнерго" бизнесмен контролировал через En+.