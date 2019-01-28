МОСКВА, 28 янв — Dow Jones. Европейские активы утратили свою привлекательность для инвесторов, так как опасения относительно замедления роста экономики и политическая неопределенность заставляют Европейский центральный банк пересмотреть планы по ужесточению денежно-кредитной политики на этот год.

Даже после роста почти на 1% в пятницу евро торгуется с понижением в этом году, и на прошлой неделе он ненадолго опустился до самого низкого с конца ноября уровня. Валюты других европейских страны также ослабевают, в том числе швейцарский франк, шведская и чешская кроны.

Разница между доходностью 2-летних казначейских облигаций США и аналогичных ценных бумаг Германии находится в районе самого высокого уровня с конца декабря, а значит, инвесторы не уверены в перспективах экономики еврозоны. Согласно EPFR Global, отток капитала с европейского рынка акций наблюдается 20 недель подряд.

Причиной этого пессимизма являются слабые данные и политическая турбулентность, которые заронили в инвесторов сомнения в перспективах региона на 2019 год. Последним сигналом ослабления экономики еврозоны стали опубликованные на прошлой неделе данные IHS Markit.

Другие данные подают признаки шаткого роста, при этом экономики Германии и Италии сократились в 3-м квартале. Доверие инвесторов также пошатнулось из-за укрепления националистических настроений, протестов во Франции и неопределенности, окружающей выход Великобритании из ЕС.

Президент ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе предупредил о возросших рисках для экономики, оставив дверь открытой для новых мер стимулирования. Это в корне изменило ожидания инвесторов, в прошлом году надеявшихся на ускорение темпов роста экономики еврозоны в 2019 году, которое позволило бы ЕЦБ начать повышать ставки на фоне ужесточения политики ФРС США.

Оба центральных банка в последнее время стали более осторожны. Стоимость заимствований в Европе пока что остается возле рекордных минимумов, что негативно влияет на привлекательность евро для инвесторов, а также ограничивает возможности ЕЦБ по стимулированию экономики. Дополнительные меры стимулирования могут способствовать сохранению низких процентных ставок и оказать давление на евро, считают аналитики.

Чак Томс из Manulife Asset Management в последнее время ставит на снижение евро против британского фунта, ожидая ослабления экономических фундаментальных факторов. Он также полагает, что евро будет падать против японской иены, так как опасения относительно замедления роста мировой экономики и политическая неопределенность заставят инвесторов отдавать предпочтение этой популярной валюте-убежищу.

На своем последнем заседании ЕЦБ "продемонстрировал более значительную, чем мы ожидали, склонность к смягчению", отметил Томс.

"Существует множество причин ожидать дальнейшего ослабления евро", — добавил он.

Если ФРС хоть раз повысит ставки в 2019 году, то увеличение спрэда доходностей может повлечь за собой еще более серьезное уменьшение привлекательности евро, считает Томс.

Опрошенные ЕЦБ аналитики снизили прогноз роста еврозоны на 2019 год до 1,5% с 1,8%, о чем в пятницу сообщили в центральном банке.

Одной из особенно серьезных проблем для еврозоны может стать беспорядочный Brexit, так как Великобритания является важным рынком сбыта немецких автомобилей и других экспортных товаров, сказал Нейл Меллор, старший валютный стратег-аналитик BNY Mellon.

Инвесторы уже "наблюдают за экономикой еврозоны, как за пикирующим самолетом", отметил он. "Последнее, что нужно сейчас, — это потрясения любого масштаба", — добавил он.

Некоторые участники рынка полагают, что в котировках евро уже учтено большое количество негативных факторов, и сильное падение единой европейской валюты маловероятно. С начала 2018 года евро упал почти на 5% против доллара США. Аналитики TD Securities считают, что в тоне ЕЦБ можно было услышать уверенность в перспективах инфляции и заработных плат, и поэтому можно ожидать сохранения курса евро возле текущего уровня в краткосрочной перспективе.

Некоторые аналитики также отмечают, что замедление роста мировой экономики сделало ФРС и другие центральные банки мира более склонными к мягкой политике, поэтому у инвесторов теперь не такой уж большой выбор.

Другие же обеспокоены тем, что замедление еврозоны происходит как раз в то время, когда возможности ЕЦБ по поддержанию роста экономики весьма ограниченны.

"Нельзя сказать, что бывает подходящее время для значительного замедления роста, но нынешняя ситуация в еврозоне вызывает особенно серьезные опасения", — отметил Стивен Бэрроу, главный стратег-аналитик Standard Bank, в адресованной инвесторам записке. Если ЕЦБ придется осуществлять дополнительные меры стимулирования, "грозовые тучи сгустятся над евро и рынками облигаций периферийных стран еврозоны".

— Автор Ira Iosebashvili, ira.iosebashvili@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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