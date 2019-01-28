МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ не принимало отдельных мер для поддержки ОК "Русал" во время санкций США, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

"За прошедший с момента введения санкций в отношении группы компаний "Русал" минфином США период правительством Российской Федерации не принимались отдельные решения, направленные на поддержку компании. Все меры, реализуемые Минпромторгом России, направлены на формирование условий развития инновационных производств, разработку современных технологий, результатом которых должно стать системное развитие отрасли", — сказал он.

По словам министра, ключевой документ для формирования пакета указанных мер был разработан Минпромторгом совместно с заинтересованными федеральными ведомствами во исполнение указания президента РФ Владимира Путина от 11 октября 2015 года и утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым в 2016 году.

"Реализация мер, направленных на формирование условий для развития производств высоких переделов из алюминия, будет продолжена Минпромторгом России в соответствии с утвержденным планом мероприятий по развитию алюминиевой промышленности", — добавил Мантуров.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.