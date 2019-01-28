МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Россия за последние четыре года, с начала действия санкций, снизила импорт мяса и продукции из него почти в 2,4 раза, до 790 тысяч тонн, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире телеканала "Россия 1".

"Цифры сегодня интересные: мы берем 2014 год, в это время мы ввезли практически 1,9 миллиона тонн мяса и мясопродукции всех видов мяса. За прошлый год – только 800 тысяч тонн. То есть миллион за практически четыре года заместили. Если брать сегодня молоко и молочную продукцию – то было 1,164 миллиона тонн, стало 790 тысяч тонн", — сказал Данкверт, комментируя политику замещения импорта в России.

Он уточнил, что из 790 тысяч тонн молока около 350 – поставляется из Белоруссии, импорт молока из остальных стран, включая Южную Америку, составляет около 450 тысяч тонн.

Глава Россельхознадзора пояснил, что сокращение импорта связано с тем, что в стране увеличивается собственное производство. "Россия в 2000-е годы импортировала 3,5 миллиона тонн мяса, а теперь лишь 800 тысяч тонн", — добавил Данкверт.

При этом руководитель ведомства сообщил, что существуют подозрения, что не вся импортируемая говядина из Белоруссии производится в этой стране. "В 2014 году Белоруссия поставляла 97 тысяч тонн говядины, а в 2018 году – 143 тысячи тонн. Но у наших коллег я такого заметного роста в производстве не замечал. Мы наших коллег предупреждаем: мы подозреваем, что говядина не вся ваша, а есть, в том числе, из Украины. Поэтому наши эксперты сейчас там", — сказал Данкверт.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. На следующий день правительство утвердило список запрещенной продукции: под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.