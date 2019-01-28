АФИНЫ, 28 янв /ПРАЙМ/. Греция начинает размещение новых пятилетних облигаций на финансовых рынках, сообщил премьер-министр Алексис Ципрас на заседании правительства, которое показало в прямом эфире греческое общественное телевидение ERT.

"Сегодня Греция приступила к выпуску новой пятилетней облигации на финансовых рынках", — сказал Ципрас, по словам которого правительство решает проблему заимствования серьезно, с учетом ситуации.

Как сообщает Афинское агентство новостей АМНА, выпуском облигаций по поручению греческого государства займутся BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и Societe Generale CIB.

Срок погашения облигация — апрель 2024 года, немного более 5 лет. Выпуск ограничивается суммой в 2-3 миллиарда евро. Сделка стартует в ближайшее время в рыночных условиях, говорится в сообщении.

Греция с 2010 года не могла кредитоваться на международных финансовых рынках из-за тяжелого кризиса. Кредиты Афины получали по программам помощи от группы международных кредиторов в обмен на реформы и меры жёсткой экономии. В августе 2018 года Греция вышла из программ помощи.

В феврале 2018 года Греция разместила семилетние гособлигации на 3 миллиарда евро с доходностью 3,5% годовых. Первоначально правительство планировало ставку в 3,75%. Спрос был намного выше предложения — около 6,5 миллиарда евро.