МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ поддерживает законопроект о досудебной блокировке Банком России мошеннических сайтов, принятый Госдумой в первом чтении, но считает целесообразным внести ряд доработок ко второму чтению, говорится в сообщении на сайте кабмина.

"Учитывая высокую социальную опасность распространения указанной информации, а также увеличения масштабов использования сети интернет для совершения мошеннических действий на финансовом рынке, правительство РФ поддерживает концепцию законопроекта. В то же время полномочие Банка России на подачу заявления в суд в целях ограничения доступа к информационному ресурсу… правительство РФ считает целесообразным установить в законодательстве, определяющем правовой статус Банка России", — говорится в сообщении.

Кроме того, по мнению правительства, необходимо согласовать сроки, предоставляемые провайдеру и владельцу сайта для устранения нарушений законодательства. Также правительство считает целесообразным уточнить сроки по механизму ограничения доступа со стороны Роскомнадзора.

По обоснованию, принятие закона не потребует бюджетных расходов, однако его реализация по ограничению доступа к информации может повлечь за собой допнагрузку на Роскомнадзор и потребовать выделения бюджетных средств, отмечается в сообщении.

Госдума в четверг приняла в первом чтении законопроект о досудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид. Проект предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе. Для этого ЦБ наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.

Наряду с этим, проект предоставляет ЦБ право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт. Владелец сайта будет обязан в течение дня с момента получения уведомления Роскомнадзора ограничить доступ к соответствующей информации, размещенной на сайте. В случае, если он этого не сделает, провайдер должен ограничить доступ к этому сайту.