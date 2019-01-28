МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Банк России предлагает изменить требования к составу и структуре активов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов) для повышения уровня защиты прав и законных интересов неквалифицированных инвесторов, говорится в сообщении регулятора.

"В соответствии с проектом указания Банка России совокупный объем вложений таких ПИФов в ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные только для квалифицированных инвесторов, ограничивается на уровне 40% стоимости активов. Кроме того, приобретение таких активов возможно только при условии, что это прямо предусмотрено инвестиционной декларацией фонда", — указывается там же.

Документ также предусматривает постепенное снижение предельной концентрации вложений ПИФа в одно юридическое лицо с 15% до 10% стоимости активов к 1 января 2022 года.

Как указывает ЦБ РФ в сообщении, стоимость чистых активов ПИФов для неквалифицированных инвесторов по итогам третьего квартала превысила 770,1 миллиарда рублей. Общее количество владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов составило 1,6 миллиона, увеличившись за третий квартал на 2,3%.