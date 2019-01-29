ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против властей Венесуэлы, сообщает пресс-служба Белого дома.

Документ фактически уточняет действие уже действующих санкций, которые теперь распространяются на правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, агентства, включая Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтяную компанию PDSVA, а также любое лицо, которое действует в интересах "режима Николаса Мадуро".

В указе поясняется, что санкции вводятся из-за действий лиц, связанных с режимом Мадуро, а также из-за допущенных ими нарушений прав человека в Венесуэле.