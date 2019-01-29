ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/. Соединенные Штаты объявили о введении санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, заявил в рамках пресс-брифинга для журналистов советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Американский минфин уже опубликовал сообщение о введении санкций.

"Мы собираемся анонсировать санкции, в том числе в отношении Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima, известной как PDVSA – принадлежащей государству монополии. В общей сложности 7 миллиардов долларов активов будут заблокированы сегодня и еще 11 миллиардов долларов потерь в поставках (нефти) в будущем", — сказал Болтон.

Американское министерство финансов сообщил, что США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними.