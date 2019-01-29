МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание о ходе подготовки государственной программы РФ комплексного развития сельских территорий, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Совещание пройдет 29 января в режиме видеоконференции с участием глав и врио глав субъектов РФ. Запланированы прямые включения из Алтайского края, Воронежской, Курганской, Саратовской областей.

"Дмитрий Медведев проведет совещание о ходе подготовки государственной программы Российской Федерации комплексного развития сельских территорий", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов, замглавы правительства Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Орешкин, министр просвещения Ольга Васильева, министр транспорта Евгений Дитрих, министр спорта Павел Колобков, министр культуры Владимир Мединский, главы регионов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2019 года разработать и утвердить госпрограмму по развитию сельских территорий. В начале декабря вице-премьер Алексей Гордеев предложил перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.

Как отмечается в сообщении кабмина, основными целями государственной программы должны стать повышение уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, а также сохранение численности сельского населения и обеспечение сбалансированности его расселения. Реализация программы будет направлена на перспективные территории экономического роста и на территории, требующие усиленного развития для приведения их состояния к определенному стандарту.