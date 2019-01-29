ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Любые покупки венесуэльской нефти в США могут привести к блокированию счетов покупателей, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

В понедельник США ввели санкции против венесуэльского нефтяного гиганта PDVSA.

"Сегодняшние меры против PDVSA следуют за моим заключением о том, что лица, взаимодействующие с нефтяным сектором Венесуэлы, теперь могут попасть под санкции", — сказал Мнучин, объявляя в Белом доме санкции против Венесуэлы.

По его словам, НПЗ в США "уже приняли необходимые меры для снижения зависимости от импорта из Венесуэлы".

Он сообщил, что минфин издал ряд временных исключений в отношении наложенных санкций для обеспечения бесперебойной гуманитарной помощи народу Венесуэлы.