КАРАКАС, 29 янв /ПРАЙМ/. Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо сообщил, что распорядился передать контроль за счетами страны "легитимным властям".

"Я приказал перевести счета республики под контроль венесуэльского государства и его легитимных властей, чтобы избежать продолжения грабежа и направить средства на решение проблем венесуэльцев", — говорится в заявлении в Twitter.

Гуаидо сообщил также, что попросит оппозиционный парламент, который он возглавляет, принять необходимые меры для обеспечения большей прозрачности и контроля за этим ресурсами.