ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка и потребителей, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет передана не президенту Николасу Мадуро, а Хуану Гуаидо, которого США признали президентом Венесуэлы.

"Это собственность народа Венесуэлы и ее законного лидера… Мы признаем, что PDVSA — собственность законного руководства (Венесуэлы), эти деньги будут доступны Гуаидо", — сказал Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

"Народ Венесуэлы может решить продавать нам нефть, коль скоро эти деньги будут идти на блокированные счета, мы будем ее принимать, иначе покупать не будем", — сказал Мнучин.

По его словам, США ожидают лишь "очень небольшой" эффект санкций на местный рынок. "Мы не ожидаем никаких больших эффектов в ближайшее время", — сказал Мнучин.

Он заверил, что минфин будет выпускать "генеральные лицензии", чтобы НПЗ в США могли продолжать в виде исключения работу с венесуэльской нефтью.