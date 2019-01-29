ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. Американские санкции в отношении венесуэльского нефтяного гиганта PDVSA не затронут активы ее американской "дочки" Citgo в США, заявил в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин.

"Активы Citgo в США смогут продолжать работу, при условии что все средства, которые в другом случае шли бы PDVSA, будут идти на заблокированный счет в США", — сказал Мнучин, выступая на брифинге в Белом доме.

В понедельник США объявили о введении санкций против PDVSA. Сотрудники компании во главе со своим руководителем Мануэлем Кеведо не раз высказывались в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Объявляя санкции, Мнучин заявил, что блокирование счетов PDVSA означает, что ее выручка будет передаваться не Мадуро, а Хуану Гуаидо, которого США признали президентом Венесуэлы.