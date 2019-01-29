ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. США предъявили Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам, сообщил на пресс-конференции и. о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

"Большое жюри в Сиэтле предъявило обвинительное заключение по десяти федеральным преступлениям со стороны двух подразделений телекоммуникационой корпорации Huawei Technologies", — сообщил Уитакер.

По его словам, работники Huawei нарушили соглашения с телекоммуникационной компанией T-Mobile, которая разрабатывала робота для тестирования своих сотовых телефонов. Чтобы сконструировать собственного робота, сотрудники Huawei нарушили соглашения с американской компанией, втайне фотографируя и обмеривая ее разработку и даже украв часть американского робота, сообщил Уитакер.

Кроме того, предъявлены обвинения в 13 дополнительных преступлениях финдиректору и дочери основателя Huawei Мэн Вэньчжоу, которая была задержана в Канаде.

Уже более десяти лет Huawei при участии Мэн Вэнчжоу "давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением", уточнил Уитакер. По его словам, компания уверяла власти и банки, что продала свою долю в иранском подразделении, чтобы избежать санкций США, но на самом деле путем цепочки сделок "продала подразделение самой себе".

Уитакер подтвердил, что США продолжают добиваться экстрадиции Мэн Вэньчжоу из Канады.