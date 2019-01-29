ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/. США не предполагают причастности представителей правительства Китая к преступлениям компании Huawei, заявил директор ФБР США Кристофер Рэй.

"В обвинительном заключении нет никаких предполагаемых действий правительства Китая", — сказал Рэй.

Со своей стороны и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер отметил: "Мы не предполагаем никаких (преступных) действий со стороны китайского правительства".

В ходе пресс-конференции Уитакер сообщил о предъявлении Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительных обвинений в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций США.

Ранее, по сообщениям СМИ, администрация США призвала провайдеров беспроводной связи и интернета в ряде своих "союзных" стран отказаться от оборудования компании Huawei, которую Вашингтон обвиняет в скрытом шпионаже.

США вскоре направят Канаде официальный запрос на экстрадицию финансового директора компании Huawei и дочери основателя компании Мэн Ваньчжоу. Представитель министерства юстиции Канады сообщил, что пока не был получен официальный запрос на экстрадицию, конечный срок для того, чтобы его направить, — 30 января. Власти США хотят добиться экстрадиции Мэн Ваньчжоу, которую они подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. МИД КНР сделал представление и выразил протест как Канаде, так и США.

Конфликт вокруг Huawei развивается на фоне сложных переговоров США и Китая о новом торговом соглашении. Очередную встречу на этот счет чиновники двух стран проведут в Вашингтоне 30-31 января. По ее итогам запланирована встреча президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ. При этом министр торговли США Уилбур Росс на пресс-конференции в понедельник подчеркнул, что расследование против Huawei не связано с торговыми переговорами с Китаем.

Компания Huawei основана в 1987 году в Китае. Компания производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 странах.