ВАШИНГТОН, 29 янв /ПРАЙМ/, Татьяна Смайловски. Власти Соединенных Штатов объявили в понедельник о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA и вновь призвали все страны мира "незамедлительно" признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы.

Американский минфин пояснил, что PDVSA, государственная нефтяная компания, представляет собой главный источник дохода и иностранной валюты для властей Венесуэлы, включая доллары и евро.

США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними.

По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка. Он заявил, что блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет передана не действующему президенту Николасу Мадуро, а Гуаидо.

"Это собственность народа Венесуэлы и ее законного лидера… Мы признаем, что PDVSA — собственность законного руководства (Венесуэлы), эти деньги будут доступны Гуаидо", — сказал Мнучин на пресс-конференции в Белом доме.

Пока высокопоставленные американские чиновники объявляли о новых санкциях, Гуаидо заявил, что приказал передать контроль за счетами страны "легитимным властям". Кроме того, он распорядился начать переназначение советов директоров в PDVSA и ее американской "дочке" Citgo.

ПРИЗЫВЫ И САНКЦИИ

Мнучин также предупредил, что Вашингтон "продолжит использовать все дипломатические и экономические инструменты для поддержки усилий временного президента Гуаидо, национальной ассамблеи (оппозиционного парламента) и венесуэльского народа по восстановлению демократии".

Помимо экономических санкций Белый дом продолжил оказывать политическое давление на Мадуро. Так, советник по нацбезопасности Джон Болтон призвал все страны "незамедлительно признать" Гуаидо президентом Венесуэлы.

Он также заявил, что все венесуэльские военные и силы безопасности должны перейти на сторону самопровозглашенного лидера. "Мы также призываем сегодня всех военных и силы безопасности Венесуэлы признать мирный, демократический и конституционный переход власти", — сказал Болтон журналистам.

По его словам, этот процесс уже "начался в некоторой степени". Советник Трампа уточнил, что военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне признал Хуана Гуаидо президентом.

С письменным заявлением по Венесуэле выступил и госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что США будут предпринимать действия против тех, кто "противостоит мирному восстановлению демократии" в Венесуэле.

"США продолжат предпринимать конкретные и решительные действия против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле, а также обслуживает свои собственные интересы, а не интересы народа Венесуэлы", — заявил Помпео.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро. Спикер парламента Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Мадуро объявил Гуаидо "марионеткой США".