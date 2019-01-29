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КАРАКАС, 29 янв /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал новые санкции США против PDVSA незаконными и заявил, что в ближайшие часы предпримет меры для защиты своей собственности.

"Они хотят украсть у нас Citgo (американская "дочка" PDVSA)", — добавил он.

Мадуро заявил, что поручил главе PDVSA начать действия для защиты собственности — юридические и политические в судах США и мира. "Мы предпримем все юридические, политические, оперативные меры, технические, коммерческие, для защиты интересов Венесуэлы в США и на нашей родине. Дадим необходимый симметричный ответ для защиты интересов Венесуэлы, в ближайшие часы", — сказал венесуэльский президент.

Затем он перешел на английский, заявив: "Дональд Трамп, нет, так не получится!".

США ранее заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка. Он заявил, что блокирование счетов госкомпании означает, что ее выручка будет передана не действующему президенту Николасу Мадуро, а Гуаидо.