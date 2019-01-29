МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Компании Apple, возможно, придется предустанавливать антивирусы российского производства для продажи своих устройств в РФ, несмотря на то что компания сама сейчас не использует антивирусы. Об этом сообщил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, устанавливающий требования, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и Федеральной антимонопольной службой к апрелю 2019 года.

В пятницу ФАС сообщила, что завершила обсуждение концепции о предустановке российских приложений на мобильные устройства и компьютеры. Служба предлагает предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. Реализация концепции, по мнению ФАС, должна обеспечить для российских разработчиков равные условия деятельности на рынке и защиту интересов потребителей.

Сама Apple называет лучшим способом обеспечения защиты устройств работу с последней версией программного обеспечения. Также все приложения и файлы, загружаемые на устройство, проверяются на наличие вредоносного содержимого, а хранящиеся данные защищены шифрованием.

"Да", — ответил Голомолзин на вопрос, придется ли Apple в рамках концепции предустанавливать российские антивирусы на свои устройства для продажи в РФ.

Говоря о том, смогут ли отечественные приложения заменить иностранные аналоги без потери качества, замглавы ФАС уточнил, что речи о полном замещении программного обеспечения не идет. "Речь идет не о замене, а о возможности дополнительного выбора. А дополнительные предложения российских разработчиков по качеству и удобству их использования конкурентоспособны. Конечный выбор за пользователями", — объяснил Голомолзин.