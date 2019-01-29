МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство юстиции выступило с предложением отменить наказание российских чиновников за коррупцию в случае, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Соответствующее уведомление опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов РФ.

Отмечается, что Минюст проработал поправки в законодательство РФ о противодействии коррупции с целью декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за "обстоятельств непреодолимой силы". Сейчас законом освобождение от ответственности в таких случаях не предусмотрено.

В свою очередь газета "Ведомости" пишет, что примеры обстоятельств непреодолимой силы ведомство пообещало привести после общественного обсуждения опубликованного уведомления.

Помимо юридического ведомства в работе над поправками участвовали МВД, Следственный комитет (СК РФ), Генпрокуратура и Минтруд.