МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин принял решение уволить первого заместителя генерального директора "Росгеологии" Руслана Горринга, решение принято из-за видео с неподобающим поведением, а руководителю "Росгеологии" Роману Панову объявлен выговор, заявила РИА Новости пресс-секретарь Минприроды Наталья Хлопунова.

"После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации "Росгеология" глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга и провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности. Гендиректору Росгеологии Роману Панову объявлен выговор", — сказала Хлопунова.

Представитель "Росгеологии" также сообщил РИА Новости, что в компании принято принципиальное решение о расторжении контраста с Горрингом.

Руслан Горринг родился 30 августа 1978 года. Окончил Московское суворовское военное училище и Военный Университет министерства обороны РФ, в 2000-2011 годах проходил военную службу в рядах российских Вооруженных Сил. С 2011 года занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. В "Росгеологию" пришел в 2015 году на должность первого заместителя гендиректора, руководителя операционного блока. С октября 2018 года — первый заместитель главы "Росгеологии", руководитель блока развития и коммерческой деятельности.