ПЕКИН, 29 янв — ПРАЙМ. Китай продолжит развивать сотрудничество с Венесуэлой, несмотря на санкции США, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона будет и дальше развивать с Венесуэлой сотрудничество во всех сферах на основе равенства, взаимной выгоды и общего развития", — заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос, не окажут ли негативное воздействие на двухстороннее сотрудничество американские санкции. США ввели санкции против PDVSA - главного источника доходов для властей Венесуэлы

Он добавил, что Китай является важным торгово-экономическим партнером Венесуэлы, а двустороннее сотрудничество на протяжении многих лет приносит практическую пользу народам обеих стран.

Китай выступает против односторонних санкций США в отношении Венесуэлы, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выступаем против односторонних санкций. История показала, что вмешательство извне или введение санкций лишь усложняли ситуацию и не способны решить проблему", — сказал на брифинге Гэн Шуан, комментируя новые санкции США.

При этом, заявил дипломат, Вашингтон должен нести ответственность за те последствия, к которым приведут санкции в отношении Венесуэлы.

"Санкции соответствующих стран в отношении Венесуэлы приведут ухудшению жизни населения. Они должны нести ответственность за серьезные последствия, к которым приведут эти санкции", — сказал на брифинге Гэн Шуан. Мадуро: Венесуэла в ближайшие часы предпримет меры по защите PDVSA, в том числе в судах

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против властей Венесуэлы. Документ фактически уточняет действие уже действующих санкций, которые теперь распространяются на правительство Венесуэлы, любое политическое подразделение, агентства, включая Центральный банк Венесуэлы и государственную нефтяную компанию PDVSA, а также любое лицо, которое действует в интересах "режима Николаса Мадуро".

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".