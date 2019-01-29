МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. "Алроса" добыла на кимберлитовой трубке "Удачная" в Якутии крупнейший за последние годы алмаз массой почти 200 карат, сообщает компания.

Драгоценный камень размером 40х31х20 миллиметров и массой 191,46 карата был извлечен на фабрике №12 Удачнинского горно-обогатительного комбината. Добытый алмаз — прозрачный, с незначительным желтоватым оттенком. Ранее сопоставимый по размеру алмаз был добыт более 2,5 лет назад.

"Подобные находки крупных алмазов ювелирного качества, вес которых превышает 100 карат, подтверждают, что в запасах кимберлитовой трубки "Удачная" находится достаточно много уникального драгоценного сырья. C начала разработки трубки в 1967 году данное месторождение дало компании сотни крупнейших алмазов. В ближайшее время этот редкий экземпляр поступит в ЕСО для проведения его детального изучения и оценки", — прокомментировал член правления, директор единой сбытовой организации "Алросы" Евгений Агуреев.

Трубка "Удачная" открыта в 1955 году и относится к числу наиболее крупных коренных месторождений алмазов как в Якутии, так и за рубежом.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений.