МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российское министерство финансов не исключает возникновения у Венесуэлы трудностей в обслуживании долга перед Россией. Об этом во вторник заявил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно", — ответил Сторчак на вопрос о том, есть ли вероятность возникновения трудностей по обслуживанию долга.

По словам Сторчака, Венесуэла обслуживала свой долг перед РФ без просрочек, выплачивая дважды в год проценты. "Как они обслуживают, это очень просто — два раза в год. Ближайший платеж в конце марта. У нас платежи сентябрь и март. Просроченных сумм нет", — отметил Сторчак.

По его словам, последний раз обслуживание состоялось 30 сентября. Замминистра уточнил, что сейчас Венесуэла в течение льготного периода выплачивает проценты, а через несколько лет начнется выплата и самого долга.

"Теперь в конце марта. Льготный период у них сохраняется еще, поэтому тоже только проценты платят. Шесть лет, по-моему, он. В последний раз достаточно крупная сумма была — больше 100 миллионов долларов. Предстоящий платеж такой же. У нас фиксированная процентная ставка", — добавил он. Замминистра уточнил, что, когда начинается период возврата кредита вместе с процентами, гасится часть долга, это классическая схема погашения госдолга.

Сторчак добавил, что сумма долга составляет 3 миллиарда долларов.

Он сообщил, что взаимоотношения в случае отказа от платежей по тем или иным причинам выстраиваются по линии банков-агентов. "Соответственно, банк-агент, представляющий интересы кредитора, за согласованный период времени информирует, что вам в такую-то дату нужно заплатить столько-то. Дальше банк дебитора либо подтверждает, что этот платеж осуществит, либо говорит, извините, я не смогу", — отметил Сторчак.