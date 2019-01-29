МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA незаконны и являются попыткой вмешаться в дела страны, интересы РФ в республике Москва будет защищать в рамках международного права, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Защищать будем в рамках действующего международного права, задействуя все доступные нам механизмы. В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения",- сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что Москва последовательно относится к подобным рестрикциям, к которым Вашингтон прибегает все чаще. "Мы не считаем это правильным. Мы считаем это чаще всего проявлениями недобросовестной конкуренции, в данном случае это продолжающаяся линия, ничем не прикрытое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы", — сказал Песков и добавил, что Москва оценивает риски дял себя из-за санкций против PDVSA.

"Это коммерческий вопрос. Безусловно, мы анализируем возможные последствия тех ограничительных действий", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, оценивают ли в Кремле риски непоставки нефти или невозврата авансов венесуэльской компанией PDVSA из-за санкций США.

По его мнению, США мешают международным усилиям по содействию урегулированию в Венесуэле.

"Насчет возможности международного содействия урегулированию кризиса в Венесуэле … серьезнейшие препятствия США и ближайшие союзники выстраивают на этом пути", — заявил дипломат. США и союзники, вводя санкции против Венесуэлы, по сути пытаются конфисковать средства страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Опыты подобного нелегитимного обращения с чужими деньгами у США есть, к сожалению. Такие замораживания были и в отношении в свое время и Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа, Панамы. В большинстве случаев эти замораживания по сути дела оборачивались конфискацией средств чужого правительства. То же самое сейчас делают власти Великобритании, арестовав, а по сути конфискован, золотой запас Венесуэлы, который хранится в Лондоне", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сьерра-Леоне Али Каббой.

"Помимо того, что это грубейшим образом подрывает последние остатки доверия к международной валютно-финансовой системе, основанной на главенстве доллара, помимо всего прочего это еще усугубляет кризис в самом венесуэльском обществе и откровенно служит для того, чтобы подстегивать, подстрекать оппозицию на противоправные действия", — подчеркнул министр.

"Дополнительно сегодня же поступила информация о том, что санкции применены к венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, к ее североамериканскому филиалу Citgo. При этом, что лишний раз подчеркивает цинизм происходящего, американские компании, которые работают в Венесуэле, из режима санкций исключены. То есть, хотят и режим сменить, и еще из этого поиметь прибыль", — сказал Лавров.

Напомним, что 28 января Власти США объявили о введении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Вашингтон вновь призвав все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы. США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретил сделки с ними. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на $7 млрд. Еще $11 млрд составят потери в поставках нефти.